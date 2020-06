Stadio: oggi parla Nardella, sabato la replica di Commisso

La Nazione si concentra sul nuovo stadio. Su questo tema il sindaco di Firenze, Dario Nardella, ha convocato per oggi alle 12.30 una conferenza stampa. Commisso, intanto, sabato festeggerà il primo anno da presidente della Fiorentina. Ovviamente non sarà a Firenze, ma ha già fatto sapere che anche da New York farà sentire forte e chiara la sua voce sul nuovo stadio che ha sempre considerato fondamentale per la crescita della squadra.

Restyling del Franchi

Il percorso parlamentare per ottenere una modifica del codice dei beni culturali che consenta la ristrutturazione del Franchi è avviato. Ma è irto di ostacoli visto il deciso stop minacciato dal ministro Franceschini solo pochi giorni fa. La speranza è di arrivare a una qualsiasi conclusione entro la fine del mese. Ammesso che il ministero delle belle arti decida di derogare a quanto finora sostenuto e autorizzi un deciso intervento sullo stadio fiorentino: abbattimento delle curve compreso.