Stadio: in caso di no al restyling del Franchi, si tornerà a parlare di Mercafir

Si fa sempre più incandescente il dibattito sul nuovo stadio della Fiorentina. Come scrive La Nazione, se sarà messa la pietra tombale sul restyling del Franchi, si tornerà a parlare di area Mercafir. Su quell’ipotesi serve un cronoprogramma affidabile: quando e come? Si devono ancora definire i tempi per il trasloco dei mercati generali e a chi tocca pagare il trasferimento dei capannoni, una vecchia questione mai risolta dai tempi della scorsa gestione viola.

L’altra viaè Campi Bisenzio, un’idea che vede battersi a duello i due sindaci Dario Nardella e Emiliano Fossi. Nonostante i proclami e le recenti dichiarazioni d’intenti sulla realizzazione della Grande Firenze (con fusione dei Comuni dell’hinterland in uno unico da 700mila abitanti), non sembra che la gran parte dei fiorentini sia pronta a veder traslocare lo stadio della viola fuori dai confini comunali, anche se il centro sportivo lo farà presto, compatibilmente con i permessi e i tempi di realizzazione.

