Stadio, gli ambientalisti bocciano l’ipotesi Campi: “Impatto sul territorio sia valutato”

Difesa ad oltranza del Parco della piana. L’osservatorio sulla sostenibilità, che raggruppa varie sigle e movimenti ambientalisti, mette le mani avanti sulla possibilità di costruire il nuovo stadio a Campi. «La tematica – sostengono gli ambientalisti – va ben oltre la stretta questione sportiva. Non si tratta qui infatti di decidere se per la Fiorentina è utile un nuovo stadio oppure no, ma di decidere sul futuro di una importante area cittadina come Campo di Marte e nel contempo di una porzione di un’area critica dal punto di vista ambientale come la Piana fiorentina». Perché un no così deciso allo stadio nell’area della piana? «Ci sono vari aspetti. Siamo da sempre contrari al consumo di suolo nell’area della piana. Siamo schierati anche contro la nuova pista dell’aeroporto di Peretola. In questo momento riteniamo importante dare il nostro contributo come associazioni ambientaliste: l’impatto sul territorio deve essere valutato». Su La Nazione in edicola oggi il commento integrale del rappresentante degli ambientalisti, Guido Scoccianti.