Stadio Franchi, il soprintendente: “Il vincolo è pronto”

Ormai è questione di giorni. La prossima settimana – scrive La Nazione – arriverà la proposta di vincolo per lo stadio Artemio Franchi, con la lunga relazione della soprintendenza che spiega nel dettaglio cosa e assolutamente vietato toccare in caso di restyling. “Per adesso abbiamo ricevuto e valutato solo il progetto dell’architetto Casamonti – spiega il soprintendente Andrea Pessina –, se ce ne arriveranno altri, vedremo cosa è possibile fare e cosa no. In linea generale posso dire che il Franchi non può essere sezionato e riassemblato. Si possono accettare piccoli sacrifici, ma il suo valore è nell’insieme”.

Il soprintendente ricorda infatti che il vincolo interessa essenzialmente le parti costruite all’inizio negli anni Trenta su progetto di Pierluigi Nervi, con le sue tribune coperte e laterali, maratona, scale elicoidali. Le curve invece sono state aggiunte in occasione dei mondiali di calcio Italia Novanta. E si potrebbero anche modificare. Una volta avviato l’iter di tutela dell’impianto nei suoi elementi di pregio, il Comune che ne è proprietario, ha 120 giorni di tempo per le controdeduzioni. “Fino ad ora non era stato necessario proteggere il Franchi con prescrizioni – conclude Pessina –, perché si tratta di un bene con più di settant’anni di vita, e quindi naturalmente “vincolato”, in quanto proprietà di un ente pubblico”.