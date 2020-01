Stadio: ecco i prezzi dei terreni nel comparto di Novoli

“Alla Juve 35 ettari sono costati 35 milioni, qui se ne chiedono 22 per 14,8 ettari: il doppio“, dice Commisso. Ma se è vero che la sperficie dove la Juventus ha realizzato lo Stadium è il doppio, l’area edificabile è identica. E la stima – scrive La Nazione – è stata fatta per ottenere il diritto di superficie per 99 anni, e non l’acquisto, dalla stessa società (Praxi) incaricata dal Comune di Firenze di verificare la congruità del prezzo di vendita dell’area Mercafir. Tenendo conto che l’Agenzia delle entrate indica per quella precisa area di Novoli un valore di mercato minimo di 800 euro al metro quadro e 1400 massimo per magazzini e 1450 minimo e 2900 massimo per negozi.