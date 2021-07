Stadio: Duncan possibile partente, Benassi e Saponara dovrebbero restare

Ultime valutazioni di Italiano nell'amichevole di oggi e in quella di domani

Per Vincenzo Italiano è il momento delle scelte e i prossimi 180 minuti daranno ulteriori spunti all'allenatore che alla fine del rituro dovrà avere le idee per far intervenire i dirigenti sul mercato. Oggi pomeriggio la Fiorentina giocherà contro Levico Terme (Serie D), domani contro Virtus Verona (Serie C). Ogni reparto, scrive il Corriere dello Sport, sarà sotto osservazione come se di fronte ci fosse già la Roma di Mourinho. E' il tempo delle decisioni, in particolare a centrocampo dove in rosa ci sono già 8 uomini per 3 posti.