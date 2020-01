Stadio, approvata la variante. “Bando pronto, sarà pubblicato questa o la prossima settimana”

Il Consiglio comunale di Firenze ha approvato in via definitiva la variante Mercafir. Adesso manca solo il bando per l’acquisto dei terreni. Su La Nazione troviamo le parole di Cecilia Del Re, assessore all’urbanistica:

Il bando è pronto: sarà pubblicato alla fine di questa settimana o agli inizi della prossima. Stiamo rispettando il cronoprogramma che avevamo indicato con la delibera di indirizzo del sindaco Nardella, approvata in giunta lo scorso settembre. A quattro mesi di distanza, oltre ad aver approvato la variante con alcune modifiche che non riguardano la destinazione del terreno, abbiamo anche dato mandato per inserire quest’area nel piano delle alienazione, e dato mandato alla direzione patrimonio di indire l’asta pubblica.