Stadio alla Mercafir: slitta il bando per la vendita dell’area

Uno slittamento per motivi tecnici. Pochi giorni per mettere a punto gli ulti mi dettagli. Il bando per la vendita dell’area Mercafir – scrive La Nazione – dovrebbe essere pubblicato dal Comune nei prossimi giorni. Si tratta della cessione di 14,8 ettari su una base d’asta di 22 milioni. In occasione della pubblicazione del bando di gara saranno resi noti anche i dettagli della perizia della commissione preposta di Palazzo Vecchio e del giudizio di congruità da parte della società Praxi. L’asta, al rialzo, prevede che le offerte, in plico sigillato controfirmato sui lembi di chiusura, redatte in carta legale, pervengano nei termini specificati nell’avviso di gara e chi partecipa dovrà versare come cauzione 740mila euro. Dalla pubblicazione del bando all’asta passerà un mese. Dopodiché se la prima asta andrà deserta la commissione della direzione Patrimonio immobiliare del Comune potrà valutare di procedere a una nuova stima.