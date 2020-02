Stadio alla Mercafir, l’ultima idea di Commisso: spese a metà con il Comune

Rocco Commisso non parteciperà al bando per la Mercafir. Almeno per il momento. Troppe incognite, su cui è stato tenuto all’oscuro in questi mesi di incontri tra le due task-force, proprietà e Comune. I costi sono schizzati verso l’alto: da 22 a 57 milioni, con la possibilità concreta che possano arrivare a 70, se non superare i 100. E senza la certezza che lo stadio si farà davvero. La perizia su cui si fonda il bando lascia infatti molti spazi vuoti, soprattutto perché ruota attorno al grande dubbio: che cosa c’è sotto la superficie dell’area? Nessuno è in grado di dirlo. I periti mettono in rilievo una serie di rischi, tutti a carico dell’acquirente: quello idraulico, quello bellico e quello archeologico. Commisso vuole costruire lo stadio alla Mercafir. La considera l’unica soluzione possibile. Ma a un patto: che il Comune si impegni a coprire il 40-50 per cento dei costi e a garantire tempi certi. Conti alla mano, almeno 25 milioni per non perdere lo stadio e tutto l’indotto commerciale e turistico che il progetto porterebbe a Firenze, e per evitare il danno d’immagine. Lo scrive Repubblica in edicola oggi.