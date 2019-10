La priorità è spostare i 4-5 capannoni dell’ortofrutta a sud-est del comparto Mercafir, quelli incastrati tra il viale Guidoni e via Da Schio. Il resto del mercato, scrive Repubblica, può anche attendere. Quel che conta è intanto mettere entro fine 2021 a disposizione di Rocco Commisso la parte a sud est appunto, cioè gli 8-10 ettari necessari a iniziare la costruzione del nuovo stadio. Una road map ad alto rischio ma con un progetto stabilito. Si comincia con il bando di vendita del Comune dei circa 20 ettari del comparto sud dell’area Mercafir. Bando a gennaio. Entro fine primavera Commisso potrebbe essere proprietario dell’area su cui costruire lo stadio e anche un pezzo di commerciale, alberghi e direzionale. A quanto potrebbe comprare? In Comune c’è chi ipotizza intorno ai 17-18 milioni di euro.

Quando potrà mettere la prima pietra del nuovo impianto il patron viola? Non prima di circa 20 mesi. In questo periodo riuscirà il Comune a liberare l’area? Qui viene la scommessa di Nardella. Il piano è iniziare subito la progettazione per costruire un mega capannone da 27mila metri quadrati nell’area nord della Mercafir. In quel nuovo ambiente nel giro di circa 2 anni il Comune conta di trasferire i capannoni dell’ortofrutta che oggi stanno nel comparto sud-est destinato a Comisso. Costo di quest’operazione? Circa 17 milioni. E il resto? L’area a ovest dove secondo le carte urbanistiche dovrebbero sorgere albergo, direzionale e commerciale? Palazzo Vecchio oggi ritiene che il trasloco di questo pezzo del mercato possa essere fatto in un secondo momento: magari a lavori dello stadio in corso dal 2022 in poi. I grossisti bocciano questo piano, ma il Comune è invece convinto di potercela fare con questo meccanismo a tappe.