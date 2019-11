Stadio alla Mercafir, c’è un nuovo progetto tutto fiorentino

Con il restyling del Franchi bocciato dalla Soprintendenza, alla Fiorentina è pervenuto un nuovo progetto, tutto fiorentino, dallo studio “Pierattelli Architetture” che ha collocato il nuovo impianto nell’area Mercafir, senza spostare il mercato e organizzando una nuova viabilità per l’intero quadrante. Come riporta La Nazione, lo stadio previsto sarebbe da circa 40mila posti, con un perimetro 600 metri e un’altezza che varia da 30 a 40 metri, esternamente caratterizzato da uno schema a rombi dipinti con i colori sociali della squadra: viola, bianco e rosso, con una forte dominanza del viola, fino ad arrivare sulla copertura dove prevale il bianco.

Dall’alto richiama la forma di un enorme fiore, con 16 ingressi, de scale panoramiche, ascensori e una galleria commerciale. Per quanto riguarda la viabilità è previsto l’interramento del viale Guidoni, come spiega l’architetto Andrea Pierattelli, tramite un tunnel con ingresso dove sorge la ferrovia e l’uscita di fronte al Palazzo di Giustizia modificando il senso di marcia in un’unica direzione e mantenendo una strada a livello zero per gli abitanti del quartiere. Il costo dell’investimento si aggira sui 150 milioni di euro, con tempi di realizzazione di due anni.