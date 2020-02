Stadio a Campi, tra vantaggi e problemi. Le infrastutture il nodo più complicato

Se le nozze tra Commisso e Fossi per lo stadio a Campi Bisenzio sembrano pronte per essere celebrate, il Corriere Fiorentino alimenta qualche dubbio sulla possibilità che il nuovo impianto venga costruito nel comune della Piana. 6 milioni per 38 ettari sono, rispetto ai 22 per l’area Mercafir rappresentano un piccolo vantaggio per il presidente viola, insieme al risparmio del 30% a edificare su un terreno non ancora cementificato. Dei 450 milioni che il tycoon vuole investire per “edificare”, per lo stadio ne restano circa 400 dopo i 50 già messi per il Centro Sportivo a Bagno a Ripoli.

Le infrastrutture restano però un nodo intricato per rendere raggiungibile e fruibile da 40.000 tifosi l’area. Il progetto della linea 4 della tramvia prevede infatti l’arrivo nel centro di Campi, con un chilometro da percorrere a piedi per raggiungere il nuovo impianto: impensabile per garantire l’ordine pubblico. Difficile pensare anche ad un altro svincolo (sarebbe il terzo in pochi chilometri) autostradale nonostante l’A1 sia a due passi. E la stazione più vicina si trova ad 8 chilometri. Tutti fattori che favoriscono l’Area Mercafir, ma secondo il professor Duccio Traina, intercettato dal quotidiano, non è ammissibile un’offerta condizionata da parte di Commisso per un bando pubblico.