Stadio a Campi, svolta vicina. Nuovo sopralluogo della Fiorentina con i proprietari

Incontri, sopralluoghi, carte sul tavolo ma soprattutto rigoroso silenzio: Campi Bisenzio sembra sempre più vicina a ospitare il nuovo stadio della Fiorentina. Come scrive La Nazione, la società viola avrebbe dato un accelerata alla pratica per costruire la nuova casa fuori dai confini del Comune di Firenze e negli ultimi giorni ha intensificato i contatti con la famiglia Casini, proprietaria dei terreni lungo viale Allende. Ieri mattina l’ultimo colloquio nella sede di Alma Spa: il quotidiano riferisce di un incontro cordiale con tanto di accordo sul tavolo, pronto per essere firmato. Parallelamente proseguono i contatti anche con il sindaco Emiliano Fossi – stimato nell’ambiente viola e in ottimi rapporti con Joe Barone – che in Regione ha già comunicato il cambio di destinazione dei 38 ettari dell’area da “parco urbano” a “attrezzature di interesse metropolitano”. E i tempi? Negli ultimi incontri nello studio dell’architetto Casamonti si era parlato soprattutto dell’incremento della viabilità nell’area, per cui servono 12-15 mesi dalla presentazione del progetto. E il Comune è pronto a ridisegnare la zona di viale Allende, così come a chiedere il prolungamento della tramvia T4 fino a villa Montalvo.