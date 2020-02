Stadio a Campi non è la prima opzione. Ma passi avanti tra Commisso e Fossi: la situazione

“Un passo avanti concreto verso ipotesi stadio a Campi”. Così il sindaco Fossi ha risposto dopo l’incontro di ieri mattina nello studio dell’architetto Casamonti dove erano presenti anche Rocco Commisso e Joe Barone. Soddisfatto anche il presidente viola, orientato a valutare l’ipotesi Campi Bisenzio dopo il ‘no grazie’ alla Mercafir. Pur non essendo la soluzione principale – scrive La Nazione – per collegamenti, mobilità, infrastrutture e tempi di costruzione che si aggirano tra i 12 e i 15 mesi dal momento della presentazione del progetto, tutte le parti sono pronte per fare qualcosa di concreto.

E il Comune sembra deciso a venire incontro alla Fiorentina: non può metter bocca sui 38 ettari dei terreni della famiglia Casini che si estendono lungo viale Allende e costano 5-6 milioni di euro, ma l’amministrazione è decisa ad andare incontro alle esigenze del club viola per realizzare lo stadio coperto da 40.000 posti, e un’area di 7/10.000 parcheggi. Per quanto riguarda la viabilità il Comune è pronto a ridisegnare la zona di viale Allende, così come a chiedere il prolungamento della tramvia T4 fino a Villa Montalvo e il potenziamento dei collegamenti ferro-gomma. E i costi? Al momento impossibile stimare l’investimento complessivo della Fiorentina. Tuttavia le parole di Commisso sembrano un’apertura per tutti i sindaci dell’area metropolitana.