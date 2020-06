Stadio a Campi? La Fiorentina sarebbe tra le prime in Italia e Europa per distanza dal centro

Secondo quanto pubblicato sulle proprie pagine questa mattina da parte de La Repubblica, l’idea di uno stadio a Campi sta prendendo piede in casa Fiorentina, vista l’impossibilità di realizzare un impianto nuovo sul suolo fiorentino. Nell’articolo però si fa riferimento alla distanza dal centro della città al nuovo impianto che dovrebbe essere calcolata in 14,5 chilometri. In Italia soltanto il Sassuolo avrebbe lo stadio più lontano rispetto al centro storico e rispetto alla Fiorentina con una percorrenza di 27,9 chilometri. Molti club italiani hanno intrapreso questa decisione ‘logistica’ negli ultimi anni e lo stesso è stato fatto con gli impianti europei di ultima generazione (quelli dal 2005 in poi), poichè la scelta è sempre ricaduta sul posizionare il nuovo stadio al di fuori del centro urbano. Intanto questa mattina il sindaco Dario Nardella parlerà proprio di tale tematica.

Rocco lo aveva detto:’fast. fast, fast a costo di realizzare l’impianto fuori città.