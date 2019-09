Stadio a Campi, ipotesi reale: in settimana nuovo sopralluogo di Joe Barone

Questione stadio: il patron viola Commisso non ha ancora preso una decisione ma dall’ipotesi di Campi ora è quantomeno sfiorato, tanto che il braccio destro Joe Barone farà un sopralluogo già in settimana sui terreni candidati. E il gioco tra Campi e Firenze ora si fa davvero duro. Nardella è contrario a questa ipotesi e rilancia: alla Mercafir bastano quattro anni e mezzo per costruire il nuovo stadio. Lo riporta Repubblica.