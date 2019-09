Stadio a Campi, Fossi: “Dobbiamo ragionare di città metropolitana, non guardare i confini comunali”

“Massimo rispetto per le decisioni della società gigliata ma la partita non è chiusa”. Mastica amaro il sindaco di Campi Bisenzio Emiliano Fossi all’indomani dell’ok della Regione per la localizzazione del centro sportivo a Bagno a Ripoli. Ma come commenta il primo cittadino a La Nazione quella viola è una scelta che “non chiude a una trattativa per portare qui il nuovo stadio. Bagno a Ripoli e Campi sono ad appena venti minuti d’autostrada, bisogna ragionare in termini di città metropolitana, non guardare ai confini comunali”.

Il sindaco campigiano è in contatto con il presidente viola Rocco Commisso ed è forte del fatto che uno spazio da 30 ettari non residenziale e vicino allo svincolo autostradale con tanto di variante urbanistica già avviata, non si trova in tutta la provincia. Potrebbero bastare 3-4 anni per costruire il nuovo stadio, mentre sono previsti tempi più lunghi per l’area Mercafir o per un’eventuale ristrutturazione del Franchi.