Stadi vuoti? Nessun problema. In Germania è nata l’applicazione per tifare dal divano di casa

In Bundesliga sono moltissime le iniziative per non eliminare del tutto la componente del pubblico tra gli spalti. A tal proposito, a Monaco di Baviera nei giorni scorsi è stata inventata un’applicazione che fa risuonare dentro gli stadi le emozioni di chi vuole vedere le partite in diretta tv da casa. Lo annuncia il Corriere dello Sport; si chiama Tele-emozioni, l’app che è già in ventita nei principali siti di telefonia mobile. I tifosi potranno tifare dal divano di casa usando 4 tasti per altrettante funzioni: esultare, cantare l’inno, applaudire o fischiare. Quanti più tifosi premeranno su questi tasti, tanto maggiore sarà il volume emesso dagli altoparlanti dello stadio.