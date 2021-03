Stadi vuoti, il bilancio piange: si stimano perdite per oltre 12 milioni

Non solo sullo spettacolo, un anno di porte chiuse e stadi vuoti ha inciso in maniera pesante sui bilanci delle società. Come scrive il Corriere Fiorentino, anche la Fiorentina ne ha fatto le spese, basti pensare che per la stagione 20/21 è stata azzerata la voce “abbonamenti” che aveva fatto registrare quasi 6,5 milioni di guadagno per quella 19/20.

Il rosso si allarga anche ai tagliandi (non) venduti per le singole partite: il quotidiano stima che le ultime sei partite casalinghe dello scorso campionato (Brescia, Sassuolo, Cagliari, Verona, Torino e Bologna) hanno determinato una perdita complessiva di altri 2,4 milioni di euro, mentre per la stagione in corso per quanto riguarda l’attività di biglietteria l’ammanco sarà intorno ai 10 milioni. Ad oggi, circa 6 milioni sono andati in fumo, mentre a fine campionato – sempre secondo le analisi – il totale delle perdite ammonterà a circa 12,4 milioni.

Un anno senza pubblico: i numeri poco esaltanti della Fiorentina