Stadi nuovi, il Parma corre. Le altre, Fiorentina compresa, no…

A margine della presentazione del progetto per il nuovo stadio del Parma, la Gazzetta dello Sport fa una panoramica dei nuovi impianti che dovrebbero nascere in Italia, ma che stanno affrontando traversie impreviste. Mentre i ducali accelerano, gli altri arrancano. Si va da San Siro di Milano al Sant’Elia di Cagliari, stadi da ricostruire sulle ceneri dei vecchi, passando per il progetto della Roma, che cerca un’area con infrastrutture già in parte presenti. Inter e Milan attendono l’ok del Comune, il Bologna sta per presentare il progetto sul nuovo Dall’Ara, il Cagliari ha nel mirino la stagione 2023-24. E poi c’è la Fiorentina, che non ha un’area dove costruire e che non gradisce il progetto del Comune di ristrutturare lo stadio Franchi. Lo stallo è totale.