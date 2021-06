Stadi e abbonamenti, la Serie A aspetta l’Europeo. Fiorentina in attesa

Si potrà tornare alle campagne abbonamenti? La rassegna continentale fornirà risposte più precise

La Serie A guarda all'Europeo con molto interesse, per capire come, quando e quanto sarà possibile riaprire gli stadi e le campagne di fidelizzazione del pubblico in vista della prossima stagione. La Gazzetta dello Sport riporta le posizioni dei vari club in merito: la Fiorentina, così come il Napoli, non si è ancora espressa, mentre c'è chi vuole procedere alle campagne di abbonamento anche con la capienza ridotta (le genovesi, il Sassuolo, il Bologna, l'Empoli) e chi è indeciso. Venezia e Spezia devono intanto ottenere le deroghe per i propri impianti, e la Salernitana deve capire se innanzitutto potrà giocarla, la Serie A.