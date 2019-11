Squadra, dirigenza e presidenza: tra progetti e risultati la Fiorentina è tornata serena

Su La Repubblica questa mattina Benedetto Ferrara analizza il momento positivo e di euforia che si respira a Firenze e tra tutti i tifosi della Fiorentina. Dal campo la squadra sta ottenendo risultati ed una classifica sicuramente importante considerando l’organico totalmente nuovo (un anno di transizione come spesso viene ricordato dal Ds Daniele Pradè).

Un ritrovato entusiasmo da parte di tutta la piazza e la tifoseria viola con presenze che superano sempre le 30.000 unità nelle gare casalinghe. Una dirigenza ambiziosa che vuol crescere e far diventare grande la squadra ed un presidente che freme nel voler realizzare i progetti per la squadra viola come lo stadio nuovo ed il centro sportivo con i terreni di Bagno a Ropoli.

Un momento, un’atmosfera che vanno ad oscurare alcune critiche per alcune sostituzioni e alcune scelte di formazione da parte del tecnico della Fiorentina che non hanno trovato concorde una parte della tifoseria.