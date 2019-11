Commisso vuole puntellare la mediana: spunta Strootman. E occhio ai vecchi pallini

Con più di dieci giorni senza campionato, parlare di mercato è quasi inevitabile: La Repubblica fa il punto sulle strategie viola, volte a puntellare la squadra. In barba al fast fast fast, adesso la priorità è programmare acquisti mirati, aspettando giugno, la prima vera occasione di vedere Commisso all’opera senza impedimenti.

Il centrocampo sta faticando: tenendo conto della presenza di Zurkowski e Benassi, non si può non notare che manca un uomo alla Castrovilli, per non dipendere dagli strappi del fresco nazionale. Ecco che torna di moda il nome di Rodrigo De Paul (SCHEDA), per cui serve un’offerta monstre, superiore ai 35 milioni. Poi Berge (SCHEDA) del Genk, sempre tornando ai pallini estivi, ma il nome nuovo è Kevin Strootman, ex Roma attualmente al Marsiglia (SCHEDA). Per l’olandese si sono informate anche Milan e Inter, è un’operazione possibile anche in prestito e si parla di un giocatore esperto e in confidenza con la Serie A. Infine, un esterno a tutta fascia. Ecco i piani della Fiorentina per il prossimo mercato.