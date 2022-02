“Spezia un test per Italiano, sarà fondamentale l’apporto dei nuovi viola”

Un appello all'inserimento dei giocatori che sono arrivati nella controversa finestra di gennaio

"Gli spezzini giudicano Italiano un traditore e si preparano ad accoglierlo come tale, ma il calcio è pieno di queste supposizioni, di queste faccende incattivite, e ne esistono anche di più discutibili rispetto a quella di un allenatore che cambia società. Dunque se Italiano è andato verso altre mete, i proprietari dello Spezia, che sono americani, come del resto i proprietari della Fiorentina, hanno trovato un buon sostituto con Thiago Motta. Questa partita del lunedì (il lunedì chiudono i barbieri ma non la serie A) si presenta come qualcosa di simile a un test per la Fiorentina e come un impegnativo appuntamento per Italiano che incontra il suo recente passato. [...] Il rendimento dei nuovi viola sarà determinante, dovrebbero essere loro ad aggiungere una quantità di gioco in più, specialmente negli ultimi trenta metri, quando il gioco si sposta verso l’attacco in caccia di un gol. Sotto questo aspetto le promettenti prestazioni di Piatek e le possibilità non ancora del tutto esibite da Cabral e Gonzalez dovrebbero essere decisive in una partita in cui, almeno così pare, il «saper giocare» potrebbe contare di più del giocare di rimessa".