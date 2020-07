Spettatori tv, crollo dei dati post lockdown. E Sky chiede lo sconto

L’abbuffata di calcio estivo, senza spettatori, non entusiasma il pubblico televisivo. Anzi. Come riporta stamattina il Corriere della Sera nell’era del pre Covid (dalla 18ª alla 24ª giornata ad esempio) su Sky l’ascolto medio cumulato di un turno di campionato era 6 milioni e mezzo di telespettatori, scivolati a 4 milioni negli ultimi quindici giorni (ovvero dalla 27ª alla 30ª giornata). Una emorragia di due milioni e mezzo di spettatori che si inserisce in un momento di rapporti conflittuali fra la tv satellitare e la Lega Serie A, con il Tribunale di Milano che ha accolto l’ingiunzione a Sky per il pagamento dell’ultima rata ai club. La tv di Rogoredo punta però ad ottenere uno sconto del 15% sul prossimo anno. Ma da via Rosellini non arrivano segnali di apertura. Anzi il presidente Paolo Dal Pino è impegnato a valutare le offerte dei fondi.