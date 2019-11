Spettacolo al Franchi: più di 30mila spettatori contro il Parma

Ancora uno spettacolo sugli spalti, aspettando quello in campo. Si andrà ben oltre quota 30 mila presenze, anche se nel computo non finiranno i 400 tagliandi omaggio destinati all’Affrico, società di calcio giovanile a pochi passi dal «Franchi», e nemmeno quelli regalati agli Under 14. I numeri sarà il club a fornirli, ma basta andare sulla pianta virtuale del «Franchi», su ticketone, per avere una percezione chiara dell’entusiasmo che si è venuto a ri-creare attorno alla Fiorentina. Sono ancora disponibili posti catalogati come «ultimi», in tribuna d’onore, tribuna laterale, parterre di tribuna laterale, maratona e nelle due curve. Bassa invece è la disponibilità per l’acquisto on line in tribuna vip, parterre di tribuna centrale, maratona centrale e Parterre di maratona scoperto. Lo scrive La Nazione.