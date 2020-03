Speranze azzurre, Chiesa e Castrovilli nella top11 della nazionale che verrà

Su La Gazzetta dello Sport troviamo un interessante approfondimento sulla Nazionale del futuro. Tra gli undici scelti ci sono i due gioielli viola, Federico Chiesa e Gaetano Castrovilli. Per quanto riguarda il primo, il pregio indicato per lui e per le altre promesse in attacco è la sfacciataggine e un calcio poco ragionato fatto di uno contro uno. Il difetto invece è un rendimento fatto di alti e bassi unito alle sirene di mercato che hanno contraddistinto la sua stagione. Castrovilli fa invece parte di un centrocampo ricco di soluzioni ma povero di esperienza. In una ipotetica panchina altri due viola: Patrick Cutrone e Riccardo Sottil.

La Rosea fa inoltre una panoramica – modello Fifa – delle skills dei singoli giocatori: Chiesa spicca nel fisico ma pecca in applicazione ed esperienza, Castrovilli eccelle in margini di miglioramento, ma come il compagno non ha ancora giocato ad altissimi livelli.