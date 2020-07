Spalletti, De Rossi o una mossa a sorpresa? Due settimane e si tornerà a parlare di panchina

La presa di posizione di Rocco Commisso ha rimesso nel congelatore l’argomento allenatore, almeno per un paio di settimane. Una volta che il discorso salvezza sarà archiviato – scrive La Nazione – la Fiorentina dovrà alzare il sipario sulla nuova stagione, iniziando inevitabilmente dalla questione panchina. Il presidente ha stoppato in forma diretta la candidatura di De Rossi, ma anche sulle voci relative a Spalletti ed Emery la precisazione del numero uno del club viola è apparsa netta. Niente voci, in qualsiasi direzione, così che non sono da escludere mosse a sorpresa: se De Rossi e Spalletti sono piste quasi da abbandonare, occhio a Blanc (cercato nei giorni dell’esonero di Montella) e Juric, che ancora deve discutere il suo futuro col Verona.