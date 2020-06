Spadafora non demorde: tratta con Sky per le partite in chiaro

Vincenzo Spadafora punta ancora a trasmettere 2-3 partite di campionato in chiaro. Il titolare del dicastero dello sport, malgrado le lettere di diffida spedite da Mediaset e Discovery, prosegue nella sua battaglia. Il Corriere dello Sport spiega come sia più facile che possa scendere a compromessi con Sky, che dispone di un canale sul digitale terrestre (TV8) su cui trasmettere i match in chiaro. Siamo ancora lontani dall’accordo, tant’è che il quotidiano sottolinea che alla fine si dovrà accontentare, con tutta probabilità, della messa in onda degli highlights sulla Rai e su Mediaset subito dopo il fischio finale.