Sotto col mercato: i viola cercano rinforzi in attacco

Nessuno oltre le tre reti in campionato dopo diciassette giornate. Un dato miserrimo, che fa riflettere e che spinge la Fiorentina a tornare urgentemente sul mercato in cerca di rinforzi in attacco. Difficile trovarli, ma con le giuste proposte si può, scrive il Corriere dello Sport-Stadio.

Zaza è un nome che piace: l’attaccante del Torino, riserva di Belotti, gioca non molto, ma ha racimolato gli stessi gol dei titolari viola più prolifici, tre, più altri tre nei preliminari di coppa. Il giocatore gradirebbe la piazza viola per rilanciarsi in ottica Europei. Kalinic è un’altra opzione, ma il malumore dei tifosi, unito al recente infortunio e alla poca considerazione di Fonseca, non accende le fantasie. Infine le piste secondarie Scamacca e Cutrone.

Per il centrocampo, l’acquisto potrebbe essere Zurkowski, mai utilizzato veramente da Montella, mentre rimangono in piedi le ipotesi Praet del Leicester e Zanellato del Crotone.

LE SCHEDE DETTAGLIATE DEGLI OBIETTIVI VIOLA SU TUTTITALENTI.COM