Sottil vuole diventare l’arma in più della Fiorentina. Ballottaggio con Saponara

Italiano dovrebbe scegliere uno tra Sottil e Saponara per la gara di Udine vista la squalifica di Gonzalez

Il Corriere dello Sport scrive di Riccardo Sottil. Contro l'Inter ha segnato la prima rete con la maglia viola. Per via della squalifica di Nico Gonzalez, ha un'altra occasione per mettersi in mostra . Per la gara contro l'Udinese deve battere la concorrenza di Saponara, mentre fare scontato il ritorno dal primo minuto di Callejon. Un altro esame di maturità è alle porte e potrebbe essere in Friuli. Il figlio d'arte non vuole sbagliare una mossa e in questi giorni di lavoro al centro sportivo vorrà dimostrare a Italiano che merita ancora di essere gli undici titolari.