Sottil tra i migliori Under 21 del campionato. Ecco cosa gli chiede Di Francesco

Sulla Gazzetta dello Sport si parla del Cagliari che punta sui giovani e che vanta ben 3 giocatori tra i 10 Under 21 più utilizzati in Serie A. Tra questi c’è il “viola in prestito” Riccardo Sottil, ottavo in questa particolare classifica, con 438 minuti in questa Serie A. Anche lui classe ‘99, innamorato del pallone ma bravo nel dribbling e imprevedibile quando spinge sulla fascia. Di Francesco sta lavorando tanto con lui per renderlo completo dal punto di vista tattico e per dare maggiore equilibrio al 4-2-3-1 dei rossoblù.