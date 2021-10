Sottil, rinnovo da un milione di euro a salire. La mossa della Fiorentina…

Con il rinnovo, la Fiorentina manda essenzialmente due messaggi

Ecco l’accordo sul prolungamento del contratto di Riccardo Sottil fino a giugno 2026 con ingaggio da un milione di euro l’anno (ne guadagnava 600mila) a cui vanno aggiunti i bonus a rendimento. E non è stata inserita una clausola di rescissione. Secondo quanto viene scritto nell'edizione odierna del Corriere dello Sport, il rinnovo e quindi la mossa della Fiorentina stanno a significare essenzialmente due cose: una, che il club viola punta sull’esterno classe ’99 come già reso noto nel momento del controriscatto oneroso esercitato la scorsa estate di fronte al riscatto del Cagliari; due, che sempre il club viola vuole evitare il ripetersi di un altro caso-Vlahovic e il discorso vale per chi appunto viene considerato calciatore fondamentale nella costruzione della Fiorentina del futuro. La firma segna un nuovo inizio nella carriera viola di Riccardo Sottil: adesso l'esterno ha la certezza di essere a pieno coinvolto nel progetto gigliato.