La prossima settimana sarà quella buona per altri due importanti rinnovi di contratto in casa Fiorentina. Come scrive Tuttosport infatti, la società viola blinderà due giovani del proprio vivaio come Riccardo Sottil e Luca Ranieri. Dopo aver già prolungato quelli di Venuti e Castrovilli, a Firenze prosegue la politica dei giovani.