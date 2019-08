Sottil e Montella, sulle orme di Fede e Sousa

Riccardo Sottil, a suon di ottime prestazioni e gol importanti, si è consacrato durante questa prima parte di stagione estiva. La speranza, secondo quanto scritto dal Corriere dello Sport-Stadio, è che riesca a ripercorrere le orme di Federico Chiesa trovando in Montella un punto di riferimento così come è stato Sousa per Federico. Il ruolo è lo stesso, ed anche se le caratteristiche tecniche sono leggermente differenti il talento grezzo non manca. Fin ad ora sono stati due i gol d’autore realizzati, che hanno deciso il risultato, il piazzato contro il Chivas ed il tiro al volo contro il Livorno. L’esperienza dell’anno scorso, in prestito a Pescara, ha migliorato esponenzialmente il ragazzo. Insieme agli altri giovani “terribili” della Fiorentina sembra essersi meritato la conferma in prima squadra. In merito non è tardata ad arrivare anche l’investitura di Montella che ha dichiarato: “Riccardo ha qualità importanti. Ogni tanto si assenta un po’, ma mi stuzzica lavorarci perché ha tantissimi margini di miglioramento”. La Fiorentina ha un nuovo gioiello in casa.