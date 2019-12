Sottil, da emergente a riserva: torna titolare contro il Cittadella? E sul fronte rinnovo…

Montella sta pensando a qualche cambio di formazione per la sfida con il Cittadella in Coppa Italia. Tra i candidati a tornare in ballottaggio c’è Riccardo Sottil, che dopo un buon inizio piano piano si è smaterializzato facendosi superare perfino dall’impalpabile Ghezzal. Il passaggio al 3-5-2 ha penalizzato l’esterno dell’Under 21, che a tutta fascia non rende e in più ha avuto anche alcuni acciacchi fisici. E poi c’è il rinnovo: la società è fiduciosa di trovare un’intesa entro la fine dell’anno. Lo scrive La Nazione.