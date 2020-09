Sottil al Cagliari dopo l’Under 21: la piazza è quella giusta per il ragazzo

Lo ha confermato lo stesso presidente del Cagliari, Giulini: Riccardo Sottil è destinato a giocare in Sardegna. La Nazione scrive che Mister Di Francesco lo ha richiesto espressamente per il suo 4-3-3, e l’accordo è stato trovato sulla base di un prestito con diritto di riscatto. Palla al giovane figlio d’arte, che adesso ha l’occasione adatta per mettersi in mostra. Il contratto con la Fiorentina, rinnovato a gennaio, scade nel 2024, ma 503 minuti in campionato e 106 in coppa spingono a cercare spazio altrove. E così Cagliari, definita dal padre Andrea una piazza stimolante, è pronta ad accogliere, dopo l’esperienza in Under 21, la sua nuova ala.

FIORENTINA SU FAZIO: AVVIATI I CONTATTI, C’E’ UNA CONCORRENTE