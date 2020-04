Tra i giocatori che in casa viola potrebbero beneficiare della ripresa del campionato c’è senza dubbio Franck Ribery: il francese, che si trova da inizio marzo a Monaco (prima che nella Fiorentina emergessero le positività al Covid-19 di Vlahovic, Cutrone e Pezzella) sta continuando senza sosta a lavorare nella sua villa in Baviera, dove con la sua famiglia sta rispettando il periodo di quarantena: per fortuna nessuno dei suoi parenti è stato vittima del contagio, motivo in più per premere sull’acceleratore con la mente sgombra da pensieri e farsi trovare pronto per il re-start della Serie A, quando anche Ribery sarà del tutto a disposizione.