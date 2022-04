Soprintendente Pessina: “Signor no? Ma siamo noi i prigionieri della burocrazia”

La difesa del funzionario

Il soprintendente Andrea Pessina sente di non aver avuto la possibilità di spiegarsi e percepisce la propria funzione come vittima di un pregiudizio: "Dici “soprintendenza” ed ecco “i signor no”». E invece sono proprio loro a essere prigionieri della burocrazia e pesantemente sotto organico". Ieri all’auditorium dell’Archivio di Stato un folto numero di addetti ai lavori si è radunato per la presentazione dei primi due volumi del Notiziario dei primi quattro anni di esercizio da parte di Pessina, che nelle intenzioni del curatore dovrà diventare una rivista o almeno una pubblicazione annuale, bilancio delle cose fatte (e non capite a sufficienza). Perché mettere nero su bianco anni di temi passati al vaglio della polemica? "I progetti del Pnrr impongono fretta. Ma non si può dire quant’è bella Firenze e poi andare in un’altra direzione".