Sognando Ribery: ora tocca a Sottil

Sottil vuole convincere Italiano dopo l'esperienza al Cagliari

"Crescere, maturare, migliorare. La storia di Riccardo Sottil per certi versi è simile a quella di Dusan Vlahovic. I due sono accomunati dall’essere cresciuti nel settore giovanile della Fiorentina dove hanno condiviso gare e allenamenti. La Primavera, il rapporto con la prima squadra, gli esordi, i primi gol tra i professionisti. Vlahovic non ha mai lasciato Firenze dal gennaio 2018, quando venne ufficializzato il suo passaggio dal Partizan Belgrado ( nell’affare che qualche mese prima portò anche Milenkovic in viola). Sottil, invece, già può contare due esperienze in prestito: Pescara e Cagliari. Nel ritiro di Moena era molto atteso. Un po’ perché la Fiorentina di Vincenzo Italiano punta sugli esterni d’attacco e Sottil è uno degli interpreti di maggior talento all’interno della rosa. Un po’ perché a 22 anni si è giovani ma pronti per reclamare il giusto spazio tra i titolari.