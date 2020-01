Skorupski VS Dragowski: la sfida nella sfida che vale un riscatto

Bologna-Fiorentina lascerà spazio anche a un duello molto particolare, quello fra i pali. Ne parla questa mattina il Corriere Dello Sport, ripartendo dalla sfida nella sfida fra portieri: Skorupski contro Dragowski. Una competizione non direttamente in campo, ma dai numeri simili: il primo in rossoblu, alla seconda stagione a Bologna, cerca la consacrazione a 28 anni ma (anche) in questa stagione la sua difesa gli ha fatto subire troppo: 29 reti incassate fanno della squadra di Mihajlovic la seconda peggior difesa della Serie A insieme a Brescia e Sassuolo.

Non stanno meglio i viola, che di reti ne hanno subite 28. Dragowski, dal canto suo, ha però almeno il vantaggio dell’età: a 22 anni ha finalmente carpito l’occasione di giocare con continuità dalla scorsa estate ed è rimasto a Firenze dopo la buona annata a Empoli. Inoltre, l’estremo difensore viola ha il vantaggio di conoscere già molto bene Iachini, in quanto il tecnico viola riuscì a consacrarlo l’anno scorso riponendo grande fiducia in lui. La stessa che ora cerca in viola.