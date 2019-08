Situazione abbonamenti: Rocco spera nella passione di 25.000 cuori viola

Fin dai primi giorni della nuova proprietà è partito un nuovo sentimento di passione verso i colori viola e la Fiorentina. Come sottolinea Il Corriere dello Sport Stadio questa mattina, in tantissimi a fare la coda alle biglietteria viola per sottoporsi all’abbonamento stagionale. Finora sono state registrate 24.000 tessere ma il patron viola Rocco Commisso spera nella cifra tonda e di arrivare a quota 25.000 abbonamenti. Dello stesso parere fu anche Joe Barone nelle scorse settimane quando affermò di confidare nella piazza fiorentina nel raggiungimento di quota 28.000 tessere.