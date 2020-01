Cistana e Tonali del Brescia, ma anche Gaetano Castrovilli. Sono questi i sogni del Napoli, tutti e tre però non si muoveranno a gennaio, dato che i club di appartenenza non sono intenzionati a trattare. Lo riporta Il Mattino, che spiega come la società di De Laurentiis si stia comunque muovendo per capire come comportarsi a giugno per mettere le mani sui cartellini di questi giocatori.