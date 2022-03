Sindaci a confronto: “Rivalità sportiva, ma concordiamo: vince la Fiorentina”

La strana convergenza sul pronostico dei sindaci rivali

Dario Nardella, per Firenze, afferma che "se Lepore decide di venire, un posto allo stadio glielo trovo volentieri. Il primo Fiorentina Bologna? Gran gol di Bati nell’anno più bello dell’era Trapattoni: 1-0 (5 dicembre 1998) per volare verso il titolo d’inverno. Avanti senza paura, non toglierei nessuno al Bologna. Invidio solo l'università e i tortellini in brodo. L’uomo derby? Ne indico due perché Piatek o Cabral, se dovesse essere lui il centravanti titolare, saranno decisivi A Lepore voglio bene e per questo lo consolerò sin da subito, perché vinciamo noi 2-1"