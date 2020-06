Sind. Bagno a Ripoli: “Adesso acceleriamo. Stadio a Campi? Niente scelte improvvisate”

«Il momento di schiacciare sull’acceleratore è ora, abbiamo perso anche troppo tempo». Così Francesco Casini, sindaco di Bagno a Ripoli, a La Nazione in edicola oggi. L’appello per una sinergia con Firenze incontra il gradimento di Casini, che da sempre condivide l’idea di un capoluogo policentrico, e che ritiene che la pandemia abbia rafforzato lo spirito unitario dei sindaci. Bisogna abbattere i confini comunali. “Infrastrutture, mobilità, scuole e ambiente” sono gli ingredienti della manovra. Ma senza fughe in avanti, che sono sempre un errore… “Stadio a Campi? Certe scelte non si possono improvvisare, servono riflessioni profonde da condividere”.