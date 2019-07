Simeone, spunta il Monaco. Affare slegato dalla trattativa per Keita

Come scrive La Nazione in edicola stamani, spunta una nuova squadra interessata a Giovanni Simeone. Dopo il contatto con la Lazio, a sondare il terreno per l’attaccante è spuntato il Monaco e il discorso a quanto pare sarebbe staccato dalla questione Keita. Anche se l’idea di valutare la possibilità di ingaggiare l’attaccante argentino è nata proprio a margine dei contatti fra Fiorentina e Monaco per discutere del cartellino dell’esterno offensivo. Non solo: Pradè sta lavorando alla doppia cessione di Saponara ed Eysseric: in entrambi in casi sarà prestito.