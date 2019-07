Simeone è involuto, Vlahovic lo ha superato: adesso è un caso

Giovanni Simeone sta diventando un caso per la Fiorentina. Come scrive Il Corriere dello Sport, l’argentino non sta mangiando l’erba come aveva previsto Pradè nel giorno della sua presentazione. Se oggi i viola dovessero scegliere fra lui e Vlahovic, punterebbero sul serbo che contro l’Arsenal ha giocato una buona gara. Per il Cholito ad oggi sono arrivato offerte da 6-8 milioni, ritenute dunque troppo basse.