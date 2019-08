Simeone e il gesto dopo la rete. Nessuna polemica, solo un modo per ribadire l’appartenenza al gruppo

“Guardate qui, leggete il mio nome” sembra aver voluto dire Giovanni Simeone. Dopo aver segnato contro il Galatasaray il Cholito ha indicato con le dita le sette lettere stampate sul retro della maglietta, nel caso qualcuno lo avesse dimenticato. Come riporta La Nazione, qualcuno fra i tifosi non l’ha presa benissimo a caldo e anche il giorno dopo non sono mancate le critiche: un’altra scelta discutibile dopo quella del dicembre 2018, quando Giovanni zittì la curva dopo aver segnato contro l’Empoli, interrompendo un lungo periodo di digiuno.

Dopo la partita, confidandosi con alcuni amici subito dopo la partita, Simeone ha spiegato che la sua intenzione era quella di confermare la propria appartenenza al gruppo, seppure in condizione diversa rispetto al passato. Un modo per ribadire che la sua vita da riserva è animata dalla stessa voglia di mettersi a disposizione. Nessun tipo di polemica, solo un messaggio, ma consapevole che la strada per conquistarsi una maglia sarà in salita. Montella sta pensando di “riciclarlo” come esterno, visto che da punta centrale Simeone si è battuto troppe volte in passato senza possibilità di successo.