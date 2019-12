Simeone: “Champions? Calma, a Firenze partiti forte e ci salvammo all’ultima giornata”

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, Giovanni Simeone non fa voli pindarici. Il suo Cagliari è partito fortissimo in campionato, ma il Cholito ricorda: “Champions? Ce l’ho tatuata sul braccio sinistro. La voglia c’è, ma la realtà è che mancano sei mesi alla fine. A Firenze lo scorso anno partimmo forte e ci salvammo all’ultima giornata”. Un monito. Ma nonostante un’annata storta, Simeone non dimentica la terra che lo ha ospitato nelle ultime due stagioni: “Ho già individuato un terreno in Toscana per fare un giorno il vino”.