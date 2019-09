Si va verso la quarta formazione consecutiva. Montella avanti col 3-5-2

Vincenzo Montella potrebbe non cambiare nulla per la quarta partita consecutiva, la terza in una settimana. Queste a meno di 48 dal match di San Siro, le sensazioni sulla formazione viola raccolte da La Nazione. La tentazione del tecnico di confermare il quarto undici identico consecutivo è davvero fortissima, anche perché è stato in queste gare che il gioco è decollato facendo smuovere anche la classifica. Chiesa e Ribery dovranno gestirsi, ma a giudicare alla voglia di stare in campo che aveva pure mercoledì scorso la sensazione è che il francese voglia trasformarsi nell’highlander della sua squadra. Anche sulle fasce Dalbert e Lirola dovrebbero essere confermati (anche se sullo spagnolo può esserci un pizzico di dubbio in più), mentre l’incognita è Badelj: se dovesse riposare il sostituto del croato sarà Benassi, con Pulgar in mezzo.